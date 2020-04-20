Москва, , 05:55 — REGNUM Противостояние Китая и США в условиях распространения коронавирусной инфекции может принять новую форму, отметил 20 апреля председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter.

Борьба Пекина и Вашингтона, ранее находившая выражения преимущественно в виде торговой войны, может поменять форму, считает российский сенатор.

«В случае, если США решат обвинить Китай в намеренном сокрытии данных о COVID-19, — считает Пушков, — это столкновение может принять форму политической войны с бактериологическим оттенком».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Китай должен понести ответственность в том случае, если Пекин окажется виновным в сокрытии данных по коронавирусу.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп грозит Китаю ответственностью в случае вины в эпидемии коронавируса