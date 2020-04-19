Москва, 19 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв предлагает сделать центральной для Крыма дату 19 апреля.
«По уму — и крымчанам, и нам, всем остальным россиянам, чтущим свою историю, именно эту дату надо сделать центральной, а не 16 и 18 марта, при всем уважении к событиям 2014 года. Я так считаю», — отметил Косачёв в Facebook.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 апреля 1783 г. императрицей Екатериной II был подписан Манифест о присоединении к Российской империи Крымского полуострова, острова Тамань и Кубанской области.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.