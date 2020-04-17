Токио, , 14:32 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил поддержку действиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 17 апреля сообщает Reuters.

«Международное сообщество, опираясь на ВОЗ, должно сотрудничать в борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметил Абэ, выступая на пресс-конференции в Токио.

Глава японского правительства добавил, что Япония твердо поддержит ВОЗ в борьбе с пандемией.

Заявление последовало после критики в адрес ВОЗ со стороны президента США Дональда Трампа, пригрозившего прекратить финансирование организации, так как она, по его мнению, утаила информацию о начале вспышки коронавируса в Китая.

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