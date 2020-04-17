Брюссель, , 14:19 — REGNUM Новый представитель России при НАТО пока не назначен, так как Москве неизвестно, какой диалог с альянсом будет конструктивным. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в опубликованном 17 апреля интервью газете Die Welt.

«Мы в настоящее время не знаем, о чём могли бы конструктивно говорить с НАТО», — пояснил Чижов.

Он добавил, что новый постпред будет назначен «совершенно точно не завтра». В рамках официального формата диалога «Совет Россия — НАТО» альянс хочет обсуждать только Грузию и Украину, тогда как ситуацию в Афганистане — не хочет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпредом РФ при НАТО был Александр Грушко, однако в 2017 году его назначили заместителем главы российского МИД. Новый постпред Россий направлен не был.