Киев, 17 апреля 2020, 10:45 — REGNUM Окружение президента Украины Владимира Зеленского объяснило ему, что Украина не сможет существовать без очередного кредита Международного валютного фонда, предположил политолог Михаил Погребинский 16 апреля в эфире телеканала NewsOne.
Второй вариант выплаты пенсии и зарплаты связан с эмиссией необеспеченной гривны, рассказал Погребинский:
Эксперт отметил, что и в этом случае у Зеленского возникнет большое желание поискать себе самолёт на Оман.
Напомним, ранее Верховная рада Украины ограничила депутатов в праве подавать правки к законопроектам, чтобы принять закон о национализированных банках, которого требует МВФ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко заявила, что почти две трети бюджета Украины состоит из заимствованных денег, благодаря чему внешние кредиторы могут делать с Украиной что угодно.
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