Киев, , 10:45 — REGNUM Окружение президента Украины Владимира Зеленского объяснило ему, что Украина не сможет существовать без очередного кредита Международного валютного фонда, предположил политолог Михаил Погребинский 16 апреля в эфире телеканала NewsOne.

«Зеленскому объяснили, что если не получить денег [от МВФ], то вообще нельзя будет платить ни пенсии, ни зарплаты. Это означает, что… через месяц после того, как они не будут выплачены, президенту Зеленскому придётся искать самолёт в какой-нибудь Оман», — рассказал политолог.

Второй вариант выплаты пенсии и зарплаты связан с эмиссией необеспеченной гривны, рассказал Погребинский:

«Через полтора-два месяца стоимость гривны будет уже не сегодняшнее соотношение с долларом, а в десять раз хуже… Один доллар будет стоить не 25−30 гривен, а 300 гривен».

Эксперт отметил, что и в этом случае у Зеленского возникнет большое желание поискать себе самолёт на Оман.

Напомним, ранее Верховная рада Украины ограничила депутатов в праве подавать правки к законопроектам, чтобы принять закон о национализированных банках, которого требует МВФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко заявила, что почти две трети бюджета Украины состоит из заимствованных денег, благодаря чему внешние кредиторы могут делать с Украиной что угодно.

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