Киев, , 08:45 — REGNUM 65% годового бюджета Украины составляют внешние заимствования, заявила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко 15 апреля в эфире телеканала NewsOne.

Она подчеркнула, что в такой ситуации кредиторы могут потребовать от Украины что угодно.

«Нашу страну последовательно, сознательно вели к банкротству для того, чтобы понизить стоимость всех наших активов», — считает экс-депутат.

Бондаренко отметила, что иностранцам даже не придётся приобретать украинские активы, достаточно взять их в концессию. В качестве примера она привела «Укрзализныцю», которой руководили несколько иностранцев. Все они покидали свой пост и уезжали с деньгами, а убытки компании покрывались из бюджета Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Киевского международного института социологии, 46% жителей Украины выступают против сотрудничества Украины с МВФ.

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