Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может нанести удар по долгосрочным стратегическим интересам страны. Об этом заявил доцент Университета Сиднея Адам Камрадт-Скотт в статье, опубликованной 16 апреля в The National Interest.

Камрадт-Скотт отметил, что на протяжении многих десятилетий мировое сообщество искало в США лидера для решения глобальных проблем в области здравоохранения.

«Из-за попытки Трампа переложить ответственность за неспособность своей администрации подготовить США к приходу COVID-19, он, по сути, дал понять, что США больше не готовы играть эту роль лидера», — указал Камрадт-Скотт.

«И мы знаем одно: если природа не терпит пустоты, то политика не терпит ее еще больше», — заключил он.

Кроме того, Камрадт-Скотт указал, что принятое Трампом решение чревато банкротством ВОЗ в самый разгар пандемии коронавируса, что будет означать увольнение сотрудников организации и сокращение ее потенциала оказания помощи пострадавшим странам.

Напомним, 14 апреля глава Белого дома объявил о приостановке финансирования ВОЗ в связи с тем, что эта организация якобы плохо справляется со своими задачами, а также скрывает информацию о распространении коронавируса SARS-CoV-2.