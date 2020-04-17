Эр-Рияд, , 00:21 — REGNUM Организации стран «большой двадцатки» (G20) получат от Саудовской Аравии $500 млн в качестве поддержки глобальных усилий в противодействии пандемии, объявленной из-за распространения коронавируса. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе организации.

«Саудовская Аравия предоставит $150 млн Коалиции за инновации в подготовке к эпидемиям (CEPI), $150 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI) и $200 млн другим международным и региональным медицинским организациям и программам», — говорится в сообщении.

Власти королевства направили призыв к другим странам, неправительственным организациям, представителям бизнеса помочь устранить разрыв финансирования предпринимаемых мер в борьбе с коронавирусом, который оценивается более чем в $8 млрд.

Ранее страны «большой двадцатки» согласились с предложением Саудовской Аравии предоставить бедным странам отсрочку платежей по долгам.

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