Венеция, Италия, , 17:54 — REGNUM Руководители четырех регионов Италии в четверг, 16 апреля, выступили с призывом начать с 4 мая смягчение условий общенационального карантина.

Губернаторы Венето (Венеции), Сицилии, Пьемонта (Турин) и Ломбардии (Милан) полагают, что можно рассматривать вариант постепенной отмены ограничений. Соблюдать санитарные нормы безопасности необходимо, но совсем не думать об экономике тоже нельзя, отмечают главы регионов.

Предполагается, что вопрос о возможном смягчении ограничений на передвижение граждан и деятельность предприятий будет осуждаться губернаторами и министрами национального правительства 18−19 апреля.

По данным на 15 апреля, в Италии умерли 21 645 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 578. Днём ранее показатель увеличился на 602. Выздоровели 38 092 человек, за день этот показатель увеличился на 968 (днём ранее — на 1695). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2667 (днём ранее — на 2972). В настоящее время заражен 105 418 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 165 155.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро, а также в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.