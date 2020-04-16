Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Уступки правительства Грузии, сделанные в отношении празднования Пасхи, раскритиковали представители оппозиционных партий. Политики прокомментировали ситуацию в эфире телеканала «Мтавари архи».

Члены разных партий назвали решение властей безответственным поступком, который якобы был сделан для получения политических дивидендов.

«Оказалось, что для властей очень важна позиция патриархии, поскольку эта позиция важна для политического будущего и, соответственно, для выборов. Выяснилось, что здоровью и безопасности собственных граждан присвоена второстепенное значение», — высказала свое мнение член партии «Единое национальное движение» Саломе Самадашвили.

Лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия назвал поступок властей «постыдным», а также отметил, что ответственность за это якобы лежит и на руководстве Грузинской православной церкви.

Георгий Вашадзе, возглавляющий другую оппозиционную партию «Новая Грузия», оценил действия властей, как «безответственные» и отметил, что они противоречат рекомендациям медиков.

«Они не слушают врачей. <…> Как можно ставить здоровье людей перед лицом такой угрозы», — заявил Вашадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что верующим не будет запрещаться посещать пасхальные богослужения, несмотря действие карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Напомним, Бокерия и Вашадзе ранее были соратниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и состояли в его партии «Единое национального движение».