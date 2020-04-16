Сухум, , 15:16 — REGNUM В Государственном комитете Абхазии по курортам и туризму опровергли сообщения, распространяемые через интернет, о том, что из-за коронавируса якобы в республике продлят карантин на летний курортный сезон. Объявление было размещено на странице ведомства в соцсети Facebook.

«В связи с распространением фейковых постов отдельных групп в социальных сетях и телеграм-чатах о призывах аннуляции туров в Республику Абхазия ввиду якобы продления карантина и закрытия государственный границы на летний период в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщаем, что публикации такого рода не соответствуют действительности!» — говорится в сообщении.

Комитет призывает всех не поддаваться на провокации, а для получения официальной информации обращаться в турфирму, где приобретена путевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Абхазии выявили три случая заражения коронавирусом. Все инфицированные проживают в Гаграх. Дом, где они живут, оцепила полиция. В Гагрском районе ввели комендантский час и ужесточили карантин.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Абхазии раздадут семена овощей