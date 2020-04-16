Пекин, , 11:31 — REGNUM Версия об искусственном происхождении коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами, заявил 16 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, все, что касается источника и происхождения коронавируса, то этот вопрос должен исследоваться учеными и медиками.

«Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории», — сказал он на брифинге.

Он отметил, что версия об утечке этого вируса из лаборатории, как полагают многие мировые специалисты, не является научно обоснованной.

Напомним, ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщил, что первый человек, с которого началась пандемия коронавируса, работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане.

Отметим, что Соединенные Штаты обвинили Китай в том, что он якобы замалчивал сведения о коронавирусе. Также Вашингтон обвиняет Всемирную организацию здравоохранения в том, что она якобы защищает Китай.

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