Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Пандемия коронавируса нового типа показала, что подходы к пониманию глобальной безопасности требуют переосмысления. Такое мнение выразил бывший президент СССР Михаил Горбачёв в статье, опубликованной журналом Time.

Он отметил, что в последнее время связанные с безопасностью обсуждения строились вокруг «оружия, ракет и авиаударов», но пандемия выявила неспособность государств заявить об ориентирах, близких всему человечеству. Так, пандемия обостряет проблему неравенства, так как её последствия сильнее отражаются на бедных.

Горбачёв полагает, что государства должны сократить военные расходы на 10−15% и провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи ООН после стабилизации эпидемиологической обстановки. Это будет первым, небольшим шагом к новой цивилизации, считает он.

«Главной целью должна быть безопасность человечества: обеспечение достаточного количества еды, воды, чистая окружающая среда и забота о здоровье людей», — отметил Горбачёв.

Ответ на пандемию должен быть дан общими усилиями, решения необходимо принимать всем мировым сообществом, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом превысило в мире 2 млн 80 тыс. Скончались от последствий заражения более 134 тыс. человек.