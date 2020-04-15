Дамаск, , 23:00 — REGNUM Два случая нарушения режима прекращения огня зарегистрированы в сирийских провинциях Идлиб и Хама за прошедшие сутки, сообщил 15 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Сирийские боевики Freedom House

Обстрелам подверглись поселение Трумба в провинции Идлиб и Хаккура в провинции Хама.

«Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Хаккура в провинции Хама со стороны позиций террористической организации «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Трумба в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сообщил Журавлёв на брифинге.

Наряду с этим начальник российского Центра заявил, что с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов замечено не было.

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