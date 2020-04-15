Ашхабад, , 21:04 — REGNUM В Туркмении выявили не менее семи человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Их содержат в карантинной зоне города Туркменабада — в отдельной палате, вход в которую оснащен отделением дезинфекции, передает «Хроника Туркменистана».

По имеющейся информации, для лечения заразившихся пациентов применяют вакцину от свиного гриппа, произведенную на туркмено-индийском предприятии «Туркмендерман — Аджанта Фарма LTD», и кислородные подушки.

Также стало известно о том, что в карантинную зону привезли несколько солдат-срочников, у которых врачи центрального военного госпиталя Туркмении заподозрили заражение коронавирусом, но не смогли поставить диагноз.

ИА REGNUM напоминает, что, по заявлениям властей Туркмении, в стране до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.