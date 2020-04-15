Багдад, , 20:21 — REGNUM Об атаке ВВС Турции на позиции Рабочей партии Курдистана в Ираке сообщает 15 апреля Rudaw.

Атакован был населённый пункт Махмур (Эрбиль, Ирак) на территории автономии Иракский Курдистан. По данным курдского телеканала, в результате турецкой агрессии погибли три женщины.

Кроме того, атаке турецкой военной авиации подверглась дислокация РПК в районе Равандуз (Эрбиль, Ирак).

Напомним, в Турции РПК считается террористической организацией, угрожающей целостности страны. Это связано с тем, что РПК является участником борьбы за создание Курдистана — гипотетического государства курдов.

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