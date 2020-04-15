Москва, , 16:23 — REGNUM Кредиты для выплат зарплат компаниями будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в начале совещания с правительством России.

«Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов — шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержка рынка труда работает неэффективно», — заявил Путин.

«Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заёмщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объёма таких зарплат или, точнее, зарплатных кредитов, должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Что позволит снизить риски для коммерческих банков, а, значит, повысить доступность кредитных ресурсов», — подчеркнул он.По его словам, необходимо расширить эти меры поддержки и дать пользоваться ими в том числе средним и малым предприятиям в пострадавших отраслях экономики.