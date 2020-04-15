Париж, , 09:48 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что представит «полный план выхода из изоляции» задолго до 11 мая, передает BFM TV.

По словам премьер-министра, президент поручил правительству подготовить полный план выхода из изоляции.

«Полный план выхода из изоляции, упомянутый президентом, должен быть разработан в консультации со многими заинтересованными сторонами, чтобы по-настоящему справиться с поставленными задачами. У меня будет возможность представить план, когда он будет готов, задолго до 11 мая», — заявил Эдуар Филипп.

«Правительство должно внедрить инструменты, методы, доктрину занятости, координацию, необходимую для того, чтобы эти цели, о которых говорил президент, были достигнуты, это то, над чем мы работаем», — уточнил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп пояснил, что изоляция принесла свои первые плоды с точки зрения сокращения числа пациентов.

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