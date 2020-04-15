Тирасполь, , 01:07 — REGNUM Молдавия почти на неделю задержала направлявшийся в Приднестровье груз запчастей для аппаратов искусственной вентиляции легких. Как сообщил Первый приднестровский телеканал, в условиях, когда Украина закрыла границу с ПМР, груз был направлен через Молдавию, и там застрял, простояв шесть дней.

«Как мы знаем, в последнее время молдавская сторона применяет антигуманные подходы, — отметил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. — Блокирует поставку лекарств, медицинского оборудования, включая аппараты для искусственной вентиляции легких, создает проблемы для других грузов. И все это происходит на фоне борьбы с пандемией, когда лекарства крайней нужны Приднестровью, а в группе риска находятся люди пожилого возраста».

В приднестровском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что все проблемы с приднестровскими грузами носят исключительно политический и бюрократический характер.

ИА REGNUM напоминает, что в разгар пандемии коронавируса Молдавия блокировала ввоз лекарств на территорию ПМР. Автомобили с медикаментами для Приднестровья простояли на молдавско-украинской границе около недели, и часть из них пропустили только после вмешательства международных посредников.

Вслед за лекарствами Молдавия заблокировала ввоз в Приднестровье компьютерной техники, необходимой для запуска дистанционного обучения приднестровских школьников и студентов в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

В условиях пандемии Молдавия сохраняет и банковскую блокаду, в результате чего пожилые жители ПМР в условиях эпидемии вынуждены ездить в населенные пункты соседней Молдавии, где выявлены сотни зараженных, чтобы снять пенсии со своих карточек.

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