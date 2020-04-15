Приштина, , 00:08 — REGNUM Законотворческая комиссия парламента Албании 14 апреля одобрила внесение поправок о смягчении меры наказания за нарушение карантина.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, срок тюремного заключения, предусмотренный за нарушение мер ограничения передвижения граждан был сокращен с 5 до 3 лет. Альтернативной мерой наказания является уплата крупного штрафа.

Также была уменьшена вдвое максимальная продолжительность заключения по статье «Распространение инфекционных заболеваний» — с 10 до 5 лет. Однако в случае, преступная небрежность приведет к тяжелому ущербу здоровью человека или человеческим жертвам, нарушителям закона будет грозить срок от 10 до 15 лет заключения.

Поправки поддержали представители правящего большинства, в то время как оппозиция высказалась против. Голосование по поправкам состоится в четверг 16 апреля.

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