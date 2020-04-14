Киев, , 18:49 — REGNUM В апреле 2020 году к президенту Украины Владимира Зеленскому позитивно относятся 44% населения, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Результаты соцопроса были обнародованы сегодня, 14 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают социологи, нейтрально к Зеленскому в настоящий момент относятся 31%, негативно — 25%.

Эксперты КМИС отмечают, что в сравнении с предыдущими опросами отношение к Зеленскому немного ухудшилось — в частности, в марте к нему положительно относились 46% респондентов (нейтрально — 33%, негативно — 21%), в феврале положительно относились 47% опрошенных.

КМИС провел опрос с 7 по 11 апреля марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.