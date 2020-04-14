Киев, , 21:24 — REGNUM Скорость распространения коронавируса на Украине стабилизировалась, заявил президент страны Владимир Зеленский 14 апреля в своём видеообращении.

«У нас впереди ключевой, определяющий период — это 20-е числа апреля. Именно поэтому так важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома».

Зеленский напомнил, что на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Вся эта ситуация показывает, что коронавирусу не важна национальность, пол или вероисповедание», — отметил Зеленский.

По его словам, около 90% жителей Украины на Пасху планирую быть дома.

«Вы сможете увидеть богослужения из всех церквей на телеканалах Украины», — заверил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киево-Печерской лавре зафиксировали более 90 случаев заражения COVID-19, два священнослужителя скончались.

Читайте также: В Киево-Печерской лавре второй священник скончался от COVID-19 — СМИ