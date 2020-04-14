Киев, 14 апреля 2020, 21:24 — REGNUM Скорость распространения коронавируса на Украине стабилизировалась, заявил президент страны Владимир Зеленский 14 апреля в своём видеообращении.
Зеленский напомнил, что на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По его словам, около 90% жителей Украины на Пасху планирую быть дома.
Как сообщало ИА REGNUM, в Киево-Печерской лавре зафиксировали более 90 случаев заражения COVID-19, два священнослужителя скончались.
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