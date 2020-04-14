Варшава, , 13:12 — REGNUM С 16 апреля в Польше вступает в силу законодательное требование обязательного ношения медицинской маски в общественных местах. При этом в некоторых аптеках масок нет, а где есть, цена составляет не менее 2,5 злотых (0,6 доллара), что слишком дорого, учитывая, что на день нужно две маски.

«Введение этого регулирования, безусловно, повысит интерес пациентов к защитным маскам. Мы видим, что уже несколько недель аптеки испытывают трудности с заказом этого ассортимента на оптовых складах из-за их отсутствия или вопиюще высокой цены», — приводит «Польское радио» слова Томаша Лелено, пресс-секретаря Главной аптекарской палаты.

Корреспонденты Польского агентства прессы (РАР) изучали наличие масок в аптеках Варшавы и столичного Мазовецкого воеводства, а также цены на них. Как выяснилось во многих аптеках маски отсутствуют, а в тех, где они есть, цены варьируются от 2,5 до 12 злотых (0,6−2,9 доллара) за маску, в зависимости от её типа и качества. В тех аптеках, где маски есть, их можно покупать в неограниченных количествах.

Как разъяснил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, введение с 16 апреля требования закрывать нос и рот в общественных местах не означает обязанности носить медицинскую маску. Достаточно будет банданы или шарфа.

По состоянию на 14 апреля, в Польше число подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составляет 6 934 человека, 245 человек умерли.