Белград, , 12:31 — REGNUM Председатель комитета по внешнеполитическим вопросам конгресса США Элиот Энгел и член аналогичного комитета сената США Боб Менендес призвали администрацию Дональда Трампа и впредь оказывать поддержку косовскому урегулированию, руководясь при этом стремлением найти решение «справедливое к обеим странам», которое соответствовало бы американским законам и многолетней политике.

В письме, адресованном госсекретарю США Майку Помпео, политики предупреждают о том, что строгий подход, который администрация Трампа применяет к Косово, «несправедливо наказывает новое правительство страны», в то время как «сербская кампания против признания Косово и ее тесные связи с Кремлем в основном проходят безнаказанно», передает 14 апреля телеканал Н1 со ссылкой на «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент).

Американские законодатели напомнили, что 23 января спецпредставитель президента Трампа на переговорах Белграда и Приштины Ричард Гренелл призвал Сербию остановить кампанию против признания независимости Косово и одновременно призвал Косово отменить пошлины на сербские товары.

«С тех пор американское давление на Сербию по всей видимости слабеет, в то время как усиливается давление на Косово», — говорится в письме.

По мнению Энгела и Менендеса, пока администрация Трампа проявляет разное отношение к Белграду и Приштине, Сербия усиливает свои связи с Россией и ускоренно импортирует российское вооружение.

«Эти закупки вооружения требуют введения санкций против Сербии со стороны администрации США в соответствии с законом о сопротивлении врагам Америки через санкции (CAATSA), который Конгресс принял после российского вмешательства в выборы в 2016 году», — подчеркивают Энгел и Менендез.

Американские политики в обращении к Помпео также отметили, что «Сербия и Косово являются европейскими странами, которые стремятся к присоединению к ЕС, а Косово надеется к тому же и на будущее вступление в НАТО». По их словам, «любая попытка с помощью переговоров прийти к решению косовского вопроса должна происходить во взаимодействии с Брюсселем и другими главными европейскими столицами».

Энгел и Менендез также считают, что американская корпорация MCC должна сразу же возобновить инвестиционные программы в Косово, которые были отменены в середине марта в связи с давлением США на правительство Альбина Курти по поводу отмены стопроцентных пошлин на сербские товары.

Напомним, что ранее США отменили ряд инвестиционных проектов в Косово и Метохии, пытаясь повлиять на его нежелание правительство Альбина Курти без дополнительных условий отменить стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Эти пошлины, введенные в конце 2018 года, являлись препятствием для возобновления диалога о «нормализации отношений» Белграда и Приштины.

США настаивают на том решении косовского вопроса, которое подразумевало бы признание независимости Косово с стороны Белграда. При этом спецпредставитель президента Трампа Ричард Гренелл допускает возможность «компромиссного» решения, которое подразумевало бы незначительные территориальные уступки Белграду со стороны косовских сепаратистов. Тем временем Евросоюз настаивает на признании независимости Косово в границах автономного края Косово и Метохия.