Москва, , 12:25 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов изменил свою партию, тем самым он обманывает избирателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Пора дать оценку полному изменению КПРФ. Они признали бога и отказались от атеизма. Они отказались от госсобственности и теперь поддерживают частный сектор, требование фракции КПРФ в Мосгордуме поддержать бизнес, а также выдвижение от КПРФ на последних выборах президента кандидата-миллиардер этому доказательство», — отметил Жириновский.

По его мнению, КПРФ стала социал-демократической партией.

«Они отошли от интернационализма и стали националистами. По сути, ничего в КПРФ не осталось от Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Геннадий Андреевич молодец, полностью изменил партию. Но ведь это же обман миллионов людей. Если называете себя коммунистами, то и оставайтесь ими. А если вы больше не коммунисты, то меняйте название, вы — социал-демократы», — заявил парламентарий.