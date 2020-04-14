Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Решение вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может быть принято «до конца недели», заявил американский президент США Дональд Трамп 13 апреля на встрече с журналистами.

По словам главы государства, обе организации обманули США. Трамп предупредил, что в случае необходимости примет решение о выходе страны из них.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Дональд Трамп обрушился с критикой на ВТО, заявив что организация крайне сосредоточена на Китае, в то время как в основном финансируется властями США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обвинил ВОЗ в излишней сосредоточенности на Китае