Пекин, , 21:51 — REGNUM Высокий суд Гонконга (специального административного района Сянган) подтвердил конституционную законность запрета на сокрытие лица, принятого в рамках Постановления о чрезвычайном положении в регионе, сообщает 13 апреля Синьхуа.

В документе говорится, что в рамках урегулирования чрезвычайных ситуаций, которые возникают в мегаполисе в связи с протестными действиями, сокрытие протестующими лиц создает угрозу общественной безопасности.

По заявлению официального представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня (бывший Макао), постановление о ЧП поможет в прекращении и преодолении последствий насилия и хаоса, которые сотрясали регион на протяжении всего прошлого года. Пекин настаивает на том, что проблемы Гонконга являются внутренним делом КНР и не терпят внешнего вмешательства.