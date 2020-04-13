Кишинёв, , 18:33 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии 13 апреля отменил пакет «антикризисных» мер, утвержденный правительством Иона Кику по предложению президента Игоря Додона. Как передает ИА REGNUM, суд признал действия кабмина неконституционными.

При этом председатель КС, выдвиженец Партии социалистов Владимир Цуркан взял самоотвод при рассмотрении этого запроса. Ранее президент Игорь Додон сообщил, что обсудил эту тему с Цурканом, и оппозиция обвинила Цуркана в том, что теперь он не может считаться беспристрастным в этом вопросе.

Речь идет о пакете поправок, за который правительство Молдавии взяло на себя ответственность перед парламентом, то есть по сути приняло в обход законодательного органа.

Премьер-министр Ион Кику заявил, что приостановка решения не позволит правительству выплачивать увеличенные социальные пособия и финансовую помощь, а также снизить надогни и перенести сроки уплаты налога на доходы.

Кику обвинил во всем этом оппозицию, которая опротестовала в КС принятый правительством пакет мер. Оппозицию, между тем, не устроило то, что среди антикризисных мер были поправки, не имеющие отношения к кризису, и принятые в интересах ряда близких к властям бизнесменов. И оппозиция просила КС отменить лишь эти пункты решения, но суд в итоге отменил весь пакет целиком.

Новый состав судей Конституционного суда был утвержден после отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка. В числе судей — как представители пропрезидентской Партии социалистов, так и выдвиженцы нынешней оппозиции.

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