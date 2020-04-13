Президент России Владимир Путин 13 апреля проведёт совещание по ситуации с коронавирусом в России. Совещание будет проходить по видеосвязи, в нем примут участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, совещание состоится во второй половине дня. Он отметил, что состоится обмен мнениями и пройдет «сверка часов».