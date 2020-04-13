Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: мы очень чётко следим за тем, как развивается ситуация в мире. Поскольку мир вступил в борьбу раньше РФ и число заражённых нарастало раньше, то мы могли видеть и корректировать свои меры. Нарастание заболеваемости в РФ началось с 16 марта 2020 года, и уже на сегодня прошло два инкубационных периода, а в других странах с этого момента фиксируют либо рост заболевания, либо рост на плато. Мы рассматриваем эту неделю и начало следующей недели как период, когда произойдёт нарастание.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: количество умерших составило 148 человек.
Путин потребовал от правительства краткосрочный прогноз по эпидемии
Помимо среднесрочных и долгосрочных прогнозов правительство России должно предоставлять прогноз по эпидемиологической ситуации в России на перспективу от трёх до десяти дней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом.
«Прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно», — заявил Путин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: 72,3% увеличения заражённых приходятся на Москву и Московскую область. Москва раньше всех вступила в борьбу с этой бедой. На все остальные регионы приходится 27,7%.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: сегодня в РФ зарегистрировано 18 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Президент РФ Владимир Путин: наши коллеги из Минобороны помогают за границей, у них накоплен опыт, нужно его использовать и понимать, что, если требуется, все возможности Минобороны должны быть задействованы и здесь.
Президент РФ Владимир Путин: предлагаю подумать над централизованной закупкой средств защиты, чтобы за счёт резерва помогать регионам и медицинским организациям.
Президент РФ Владимир Путин: в Москве и ряде других регионов сотрудники скорой, больниц работают в режиме крайней напряжённости. Прошу доложить, как формируются медицинские бригады. Естественно, что специалисты должны получать все доплаты за особые условия работы и быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
«Ситуация меняется не в лучшую сторону» — Путин об эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом.
«Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону», — заявил Путин.
«Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни. Именно тяжёлого. Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит все наши действия — имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, — должны быть выстроены оптимальным образом», — подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин: чтобы и дальше действовать на упреждение, нам нужен хороший, профессиональный прогноз, в том числе на период ближайших трёх-десяти дней. Нужно учитывать все сценарии развития, даже самые сложные, чтобы оперативно корректировать стратегию.
Предположения о том, что на фоне распространения коронавируса в России повторятся «90-е годы», являются «истеричными проявлениями». Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым совершенно не нужно поддаваться», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Высшему руководству России известно о росте преступности в стране, это требует повышенного внимания. Однако совсем сгущать краски не нужно, заявил 13 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что рост преступности фиксируют в первую очередь правоохранители, которые работают с повышенной нагрузкой. Вместе с тем Песков предостерёг от выстраивания «авральных графиков», исходя из отдельных случаев в ряде городов.