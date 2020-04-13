Москва, , 16:17 — REGNUM На сегодняшний день в России развёрнута почти половина от запланированного количества коек в медучреждениях для лечения больных с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Всего на данный момент мы разворачиваем и планируем к развёртыванию 95 тысяч коек во всех регионах РФ», — уточнила Голикова.

По её словам, 40 тысяч из них, по данным регионов страны, уже развёрнуто.

Вице-премьер также добавила, что работа коечного фонда по принятию больных корректируется.

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«Лёгкие больные в основном проходят лечение дома. На койках лечатся люди с заболеваниями средней, тяжёлой и крайне тяжёлой степени», — пояснила Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уже на текущей неделе в Москве и Московской области может быть зафиксировано большее число пациентов, у которых подтверждён коронавирус.