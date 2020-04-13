Джакарта, , 11:27 — REGNUM В связи с празднованием 70-летия двусторонних отношений между Китаем и Индонезией, стороны запустили онлайн обложки и марки, которые иллюстрируют дружбу двух стран, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что на обложке и на всех четырех марках изображен логотип 70-летия дипотношений, а именно изображение золотой панды и мифической птицы Гаруды.

Объясняется, что такое сочетание символов иллюстрирует тесную дружбу народов и вносит позитивный вклад в процветание и мир во всем мире.

«Китай является крупнейшим торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов Индонезии. Эта близость также отмечена продолжающимся увеличением взаимных визитов», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Ожидается, что различные программы и мероприятия будут подготовлены в 2020 году, как в Индонезии, так и в Китае.

«Серия мероприятий будет способствовать духу дружбы и сотрудничества, чтобы приветствовать двустороннее сотрудничество, которое становится все более прочным в различных областях», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Индонезии.

Напомним, Китай и Индонезия установили дипломатические отношения 13 апреля 1950 года. Оба государства входят в число крупнейших стран Азии с точки зрения территории и численности населения.

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