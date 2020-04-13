Киев, , 10:48 — REGNUM Деятельность президента Украины Владимира Зеленского поддерживают 43% жителей Киева, а не поддерживают 44% опрошенных, сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 13 апреля на сайте организации.

При этом реакцию Зеленского на пандемию коронавируса считает эффективной 47% опрошенных, не эффективной — 35%.

Деятельностью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля доволен 21% опрошенных, противоположное мнение разделяет 37% респондентов. Примерно столько же — 18% — довольны Верховной радой. Не поддерживает деятельность парламента 63% жителей страны.

92% опрошенных поддерживает требование властей обязательно носить маски в общественных местах, а 71% считает правильным закрытие киевского метро.

Опрос проводился с 4 по 7 апреля. Всего были опрошены 2 тыс. жителей Киева.

Напомним, в марте рейтинг поддержки Зеленского составлял 46%. По мнению политолога Михаила Погребинского, скорость падения рейтинга партии «Слуга народа» гораздо выше, чем скорость падения рейтинга действующего президента Украины.

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