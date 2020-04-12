Киев, , 09:36 — REGNUM Такого количества людей, которые так хотели любой ценой сместить экс-президента Украины Петра Порошенко, что проголосовали за действующего президента страны Владимира Зеленского, больше не будет. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский 11 апреля в эфире телеканала 112.ua.

Он отметил, что рейтинг партии «Слуга народа» падает, а рейтинг Зеленского падает, но не так стремительно, как у партии.

«Если они уйдут, то вместе с Зеленским. Всё больше шансов, что будут у нас внеочередные выборы, и президентские в том числе», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте рейтинг поддержки Зеленского составлял 46%, снизившись за предыдущий месяц на 2%. Число граждан, относящихся к нему нейтрально или отрицательно, выросло на 4% и 3% соответственно.

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