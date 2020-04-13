Николаев, Украина, 13 апреля 2020, 08:55 — REGNUM Люди, умершие от коронавирусной инфекции, будут похоронены в мешках, в закрытых гробах. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич 12 апреля в своём видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.
Сенкевич выразил надежду, что данная информация может стать для людей «дополнительным стимулом» соблюдать карантинные меры.
Напомним, Николаевская область стала последним регионом Украины, в котором обнаружили зараженных коронавирусом. На данный момент в области подтвердили пять случаев коронавирусной инфекции.
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