Николаев, Украина, , 08:55 — REGNUM Люди, умершие от коронавирусной инфекции, будут похоронены в мешках, в закрытых гробах. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич 12 апреля в своём видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

«Уже известно, что после смерти люди могут также быть разносчиками вируса. Что это означает? Что тех людей, которые умрут от этого, будут хоронить в отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили «чумных», — прокомментировал предпринятые меры чиновник.

Сенкевич выразил надежду, что данная информация может стать для людей «дополнительным стимулом» соблюдать карантинные меры.

Напомним, Николаевская область стала последним регионом Украины, в котором обнаружили зараженных коронавирусом. На данный момент в области подтвердили пять случаев коронавирусной инфекции.

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