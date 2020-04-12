Москва, , 02:55 — REGNUM Россия в сфере космонавтики ставит перед собой самые амбициозные задачи, в том числе задачу покорения других планет Солнечной системы, заявил 12 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в видеообращении, приуроченном ко Дню космонавтики.

«Это и покорение планет Солнечной системы: Луны, Марса, Венеры. Это развитие научного космоса, это и переход на новую ракетно-космическую технику, которую наша отрасль так долго ждала», — перечислил Рогозин.

По его словам, столь крупные задачи являются серьезным вызовом для России, поскольку создание новой техники потребует не только развития соответствующих производственных мощностей, но и подготовки высококвалифицированных специалистов.

В своем видеопоздравлении Рогозин отметил, что День космонавтики является одним «из самых лучших и теплых праздников», потому что связан с первым полетом человека в космос. «И этот человек — наш человек. Это Юрий Алексеевич Гагарин», — сказал глава госкопрорации.