Москва, , 14:51 — REGNUM Член Общественной палаты России Ольга Воронова заявила, что Чехия расторгла договор о взаимном сохранении памятников, об этом 11 апреля сообщает агентство Красная Весна.

Политик имела ввиду снос памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу, герою освобождения Чехословакии от фашистских захватчиков.

В 1993 году Россия и Чехия заключили договор о взаимной ответственности за сохранения памятников, что противоречит действиям сегодняшних чешских властей.

«Историки знают, что во многом благодаря деструктивному участию белочехов в судьбе нашей страны, началась Гражданская война. Белочехи были по существу интервентами, агрессорами по отношению к России», — отметила Воронова, говоря о том, что на территории России остаются памятники этим инициаторам гражданской войны.

Напомним, 3 апреля в Праге был снесен памятник герою Великой Отечественной войны, маршалу Коневу, в мае 1945 года под руководством полководца была блистательно проведена Пражская операция, приведшая к освобождению Чехословакии от фашистов.