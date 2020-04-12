Киев, , 09:07 — REGNUM Катера «Никополь», «Бердянск», и рейдовый буксир «Яны Капу» вскоре вернутся с ремонта. Об этом сообщила служба по связям с общественностью командования военно-морских сил ВСУ на странице в социальной сети Facebook.

В сообщении сказано, что на Николаевском судоремонтном заводе завершается финальный этап восстановления катера «Никополь».

"Подразделениями технического обеспечения ВМС ВС Украины завершён первый этап восстановления рейдового буксира «Яны Капу», — рассказали в пресс-службе.

Командующий военно-морских сил ВСУ адмирал Игорь Воронченко отметил, что малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) «Бердянск» был осмотрен украинскими экспертами, которые представляют интересы Украины в международных судах, проведены соответствующие экспертизы.

«В кратчайшие сроки МБАК «Бердянск» будет поставлен на ремонт», — подчеркнул он.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских военных корабля, игнорируя существующие правила, вторглись в территориальные воды России и взяли курс на Керченский пролив. Российские пограничники предприняли множество безуспешных попыток установить с членами кораблей связь, после чего нарушители были остановлены и захвачены спецназом. В конечном итоге корабли и их экипаж были переданы украинской стороне.

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