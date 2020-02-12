Киев, , 14:33 — REGNUM Корабли, возвращённые Киеву Россией после инцидента близ Керчи, снова выйдут в море. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко, передаёт 12 февраля «Радио «Свобода».

Он отметил, что катерам «Бердянск» и «Никополь» и буксиру «Яны Капу» требуется ремонт, его начнут на следующей неделе. Ожидается, что корабли отправят в море к началу лета.

Воронченко добавил, что перечень имущества, которое якобы было похищено с катеров, передано следствию.

Как сообщало ИА REGNUM, три украинских корабля, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе, были возвращены Киеву спустя год. Моряков Россия также передала Украине. Украинская сторона, получив катера и буксир назад, обвинила Россию в расхищении имущества.

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