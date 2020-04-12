Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Экс-вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз американской Демпартии в штате Аляска, сообщает пресс-служба Демократической партии.

Сообщается, что голосование проводилось по почте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Избирателям было необходимо присылать свои бюллетени. По итогам голосования Байден заручился поддержкой 55,3% голосов избирателей, а вышедший из гонки сенатор Берни Сандерс получил 44,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля бывшему вице-президенту США Джо Байдену предъявили обвинения в сексуальных домогательствах. По версии обвинившей его Тары Рид, Байден, будучи сенатором, прикоснулся к ней, не спросив разрешения.