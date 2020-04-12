Афины , , 02:29 — REGNUM Турция собирается отправить на территорию Греции мигрантов, зараженных коронавирусом нового типа, сообщает греческая газета Katimerini.

По ее данным, греческие власти зафиксировали сосредоточение мигрантов на западном побережье Малой Азии, которых якобы Турция перевела из лагерей беженцев со своей территории. Источники издания утверждают, что Анкара якобы имеет план перевозки мигрантов, у которых выявлен коронавирус SARS-CoV-2, в Грецию и страны Евросоюза. Газета ожидает, что в ближайшее время они на лодках переправятся через границу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля власти Греции подтвердили 2081 случай заболевания COVID-19 на территории страны. Также в стране с начала пандемии скончались 93 человека от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2.

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