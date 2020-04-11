Женева, Швейцария, , 18:59 — REGNUM Белоруссии необходимо готовиться к худшим сценариям развития ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в стране, и вводить срочные меры по подготовке медицинских учреждений к приему пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам руководитель экспертной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О'Коннор.

«Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям. Активировать экстренные планы для того, чтобы учреждения здравоохранения были готовы», — заявил представитель ВОЗ.

Кроме этого, О'Коннор посоветовал властям республики ввести на территории страны ограничительные меры, связанные с социальным дистанцированием и запретом проведения массовых мероприятий.

Напомним, ранее руководитель экспертной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О'Коннор заявил, что в Белоруссии начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.

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