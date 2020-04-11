Приштина, , 14:36 — REGNUM Министр европейской интеграции самопровозглашенного Косово Блерим Река 10 апреля провел встречу с послом Хорватии Даниелой Баришич.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики обсудили совместные опасения в связи с возможными последствиями пандемии. При этом представитель самопровозглашенного Косово подчеркнул, что и в этих непростых условиях правительство, которые ныне возглавляет Альбин Курти, продолжает реализацию реформ, направленных на вступление в ЕС.

Река поблагодарил Хорватию в качестве председательницы ЕС за выделение Косово 5 миллионов евро в качестве скорой помощи и за обещанные 160 миллионов евро и попросил Хорватию способствовать ускорению столь затянувшегося процесса либерализации визового режима между ЕС и Косово.

Баришич заверила представителя Косово в том, что Хорватия поддерживает Косово на европейском пути, в том числе и по вопросу о реализации визового режима. Также Баришич сообщила, что в связи с пандемией коронавируса Загребский саммит стран ЕС с участием стран Западных Балкан будет перенесен с мая на июнь.

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