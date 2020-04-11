Киев, , 13:34 — REGNUM Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование двух уголовных дел, касающихся организации разгона «мирных митингующих» в центре Киева в ноябре 2013 года, сообщила пресс-служба ГБР.

«Завершили досудебное расследование двух уголовных производств в отношении экс-заместителя начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве и экс-заместителя начальника управления — начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве», — сказано в сообщении.

Напомним, сторонники госпереворота на Украине утверждают, что якобы сотрудники спецподразделения «Беркут» разогнали и избили «мирных студентов». При этом на видеозаписи происшествия видно, как хорошо организованная группа неизвестных с закрытыми лицами атаковала правоохранителей.

Ранее известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий опубликовал список задержанных участников инцидента, подавляющее большинство которых оказались гораздо старше студенческого возраста, а некоторые на тот момент уже были пенсионерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутату Верховной рады Украины Татьяне Черновол вручили документ о подозрении в совершении умышленного убийства. Черновол может быть причастна к гибели человека, убитого во время нападения «мирных протестующих» на офис «Партии Регионов» в феврале 2014 года.

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