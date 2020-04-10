Киев, , 13:02 — REGNUM Украинского политика, депутата Верховной рады прошлого созыва Татьяну Черновол подозревают в совершении умышленного убийства.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины, обнародованном 10 апреля, после обысков у Черновол, передает корреспондент ИА REGNUM.

События, которые расследует ведомство, имели место зимой 2014 года в Киеве.

«18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий (Партии регионов — ред.). В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса», — говорится в сообщении.

Соответственно, следователи ГБР сообщили Черновол о подозрении в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Политик ситуацию пока что не комментировала.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня рано утром Черновол сама сообщила, что силовики проводят обыски в ее доме. В парламенте Украины она с осени 2014 года до лета 2019 года представляла интересы партии «Народный фронт», лидерами которой являются Арсений Яценюк и Александр Турчинов. На выборах осенью 2014 г. именно эта политсила выиграла парламентские выборы, набрав даже больше голосов, чем партия Порошенко.