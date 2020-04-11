Пекин, , 12:43 — REGNUM Китай направил в Россию группу из десяти специалистов, чтобы помочь нашей стране в борьбе с эпидемией коронавирусной пневмонии. Об этом 11 апреля сообщают российские и китайские СМИ со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

«Китайское правительство приняло решение оказать России помощь в противостоянии коронавирусу», — заявил дипломат на ведомственном брифинге в Пекине. Агентства Синьхуа и Russia Today (RT), раскрывая детали миссии, упоминают о 26 тоннах гуманитарной помощи, которая направлена вместе с медицинской бригадой из КНР. В нее входят крайне необходимые нашей стране медицинские принадлежности. Это медицинские и хирургические маски, а также защитная одежда — костюмы, перчатки, бахилы.

Сообщается, что группа, сформированная Государственным комитетом КНР по здравоохранению, составлена преимущественно из медицинских работников, отобранных в пограничной с Российской Федерацией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. В нее входят специалисты по лабораторным исследованиям, профилактике и контролю инфекционных респираторных заболеваний, интенсивной терапии и традиционной китайской медицине, которая, как неоднократно подтверждали руководители КНР, очень хорошо зарекомендовала себя при лечении коронавирусной инфекции.

Наблюдатели подчеркивают, что решение об оказании России гуманитарной помощи было принято на высшем уровне партийно-политического руководства КНР. Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин провел 11 апреля специальное заседание высшего руководящего партийного органа — Постоянного комитета (ПК) ЦК КПК. Был проведен всесторонний анализ эпидемиологической ситуации в КНР и за рубежом, а также положение дел в мировой экономике, которая из-за инфекционного кризиса практически остановилась.

Особое внимание было уделено потенциальной угрозе второй волны эпидемии коронавируса, с которой Китай сталкивается в связи с возобновлением сообщения с другими странами, в том числе теми, где эпидемия еще не преодолена. Сообщается, что из 42 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Китае в последние сутки, 38 были завезены из-за рубежа. В связи с этим Си Цзиньпин потребовал от властей на местах уделять неослабное внимание любым изменениям эпидемической ситуации в стране и за рубежом. Отдельные указания поступили властям провинции Хубэй и Уханя, а также сопредельным регионам.

Ранее сообщалось, что посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в эксклюзивном интервью газете «Известия» дал высокую оценку действиям России и российской помощи в дни пика эпидемии в Китае. «Мы высоко ценим понимание и поддержку в борьбе с эпидемией, оказываемую китайскому народу многими дружественными народами, в том числе с российской стороны, поскольку они составляют большинство голосов международной общественности, — заявил дипломат. — Благодаря этой эпидемии мы вновь узнали настоящих друзей».

Помощь теперь уже Китая нашей стране — лучшее доказательство глубокой искренности этих слов, а также крепнущих связей и уз традиционной дружбы между нашими двумя великими странами.