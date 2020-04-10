Дамаск, , 22:52 — REGNUM В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации за минувшие сутки не было зафиксировано обстрелов с позиций подконтрольных Турции боевиков, сообщил 10 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

По данным российских военных, действующий в зоне «Идлиб» режим прекращения огня за последние 24 часа не нарушался.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — сказал Олег Журавлёв.

Российская военная полиция провела патрулирование нескольких маршрутов в сирийской провинции Алеппо. Вертолёты российской армейской авиациипроводили воздушное патрулирование северной части Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня в Идлибской зоне был введён 6 марта в рамках российско-турецких договоренностей, подписанных в Москве президентами Путиным и Эрдоганом.

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