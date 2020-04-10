Ташкент, 10 апреля 2020, 21:24 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на вовремя введенные карантинные меры и ограничительные мероприятия и подчеркнул, что данные меры уберегли страну от еще большего количества заболевших и человеческих потерь.
Он выразил глубокую благодарность «всем нашим гражданам, которые правильно понимают и разделяют это, терпеливо соблюдают правила домашней самоизоляции и карантина, а также врачам, отважно и стойко выполняющим свой долг».
«В течение почти месяца мы замедлили распространение инфекции и эффективно воспользовались этим временем для увеличения числа лечебных мест, изучения и внедрения медицинского опыта зарубежных стран», — подчеркнул глава государства.
В частности, он отметил, что «мы закупили в России 500 аппаратов искусственной вентиляции легких».
«Первая партия будет доставлена в ближайшие дни. Закуплены также тест-системы — 200 тысяч из Китая и 50 тысяч из Германии», — сообщил президент.