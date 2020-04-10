Ташкент, , 21:24 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на вовремя введенные карантинные меры и ограничительные мероприятия и подчеркнул, что данные меры уберегли страну от еще большего количества заболевших и человеческих потерь.

«Следует открыто признать: если бы не были вовремя введены карантин и ограничительные мероприятия — принимая во внимание менталитет и образ жизни нашего народа, в том числе очень обширные социальные связи, охватывающие поездки на работу, посещение уроков, участие в различных церемониях, походы на рынок, частое проведывание родственников, соседей, друзей и особенно больных, — заболевших и человеческих потерь могло быть намного больше», — сказал президент, проводя видеоселекторное совещание.

Он выразил глубокую благодарность «всем нашим гражданам, которые правильно понимают и разделяют это, терпеливо соблюдают правила домашней самоизоляции и карантина, а также врачам, отважно и стойко выполняющим свой долг».

«В течение почти месяца мы замедлили распространение инфекции и эффективно воспользовались этим временем для увеличения числа лечебных мест, изучения и внедрения медицинского опыта зарубежных стран», — подчеркнул глава государства.

В частности, он отметил, что «мы закупили в России 500 аппаратов искусственной вентиляции легких».

«Первая партия будет доставлена в ближайшие дни. Закуплены также тест-системы — 200 тысяч из Китая и 50 тысяч из Германии», — сообщил президент.