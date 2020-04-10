Токио, , 17:44 — REGNUM Диагноз COVID-19 подтверждён 10 апреля у высокопоставленного японского дипломата Коити Мидзусимы, сообщает Kyodo.

Уточняется, что возглавляющий консульский департамент японского МИД Мидзусима плохо себя почувствовал. У него поднялась температура, а затем инфицирование коронавирусом подтвердил тест.

Мидзусима, которому 58 лет, госпитализирован. В результате в МИД Японии не был проведён брифинг главы ведомства — на случай, если он контактировал с Мидзусимой и тоже был заражён.

Напомним, в Японии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло шести с половиной тысяч (с учётом находящихся на лайнере Diamond Princess). Количество летальных исходов достигло 119.

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