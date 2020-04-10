Варшава, , 12:33 — REGNUM Ситуация с эпидемией коронавируса мешает проведению президентских выборов в Польше в начале мая, а предложенная польскими законодателями процедура дистанционного голосования (по почте) ставит под вопрос легитимность избранного президента. Такое мнение выразили докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по демократическим институтам в Польше Питер Омциг из Нидерландов и Азадех Рохан Густафссон из Швеции.

«Избирательные кампании и равные условия для всех участников выборов являются необходимыми элементами демократических выборов. Мы опасаемся, что проведение выборов в нынешних условиях подорвёт законность избирательного процесса и, как следствие, подорвёт легитимность новоизбранного президента, независимо от их результата», — приводит их слова «Польское радио».

Депутат Европарламента от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий увидел в этом попытку Евросоюза помочь польской либеральной оппозиции сорвать выборы, на которых, при их проведении в мае, у кандидата от оппозиции нет никаких шансов.

«Это политическое вмешательство групп, у которых нет никаких шансов выиграть президентские выборы в Польше: Европейской народной партии и Левых сил. Я думаю, что парламентарии из Швеции и Нидерландов должны разобраться с ситуацией в своих странах, где уже так много людей заболели или умерли в результате пандемии коронавируса. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран-членов. Мы сосредоточены на борьбе с пандемией в Польше, и я думаю, что нам удалось достичь хороших результатов», — сказал Чарнецкий.

В свою очередь, евродепутат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Анджей Халицкий заявил, что, если ПАСЕ ставит вопрос о выборах в Польше, значит «с демократией в Польше дела обстоят не лучше всего».