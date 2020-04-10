Джакарта, , 10:40 — REGNUM Власти Индонезии сотрудничают как минимум с девятью странами, чтобы гарантировать бесперебойную поставку медицинского оборудования для борьбы с COVID-19, сообщает Antara.

«Государственная помощь правительству Индонезии поступает от девяти стран, а именно Китая, Японии, США, Сингапура, Вьетнама, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и ОАЭ», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Кроме того, Индонезия получила поддержку от различных международных организаций, в частности ВОЗ, АБР, МАГАТЭ, ПРООН, ЮНИСЕФ.

По словам главы МИД Индонезии, помощь была также предоставлена от 42 неправительственных организаций из девяти стран, а именно: России, Китая, Сингапура, Южной Кореи, Вьетнама, Франции, Германии, Японии и Швеции.

«В настоящее время наиболее широко получаемой помощью являются маски, наборы для проведения экспресс-тестов на коронавирус, средства индивидуальной защиты», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании координационного совета АСЕАН Индонезия предложила ряд усилий для борьбы с пандемией COVID-19.

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